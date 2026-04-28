【ニューヨーク共同】ウクライナのミシェンコ外務副大臣は27日、核拡散防止条約（NPT）再検討会議で演説し、核兵器を持つロシアがウクライナに侵攻して原発を攻撃しているとして「NPTの基礎を損なっている」と批判した。侵略的行為に歯止めをかけるには国際社会の「断固たる行動」が必要だと訴えた。ミシェンコ氏は、ウクライナは冷戦終結後に国内に残る核を放棄した代わりに、米英ロが主権や領土を尊重し武力行使を控えると約