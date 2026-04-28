吉川英治文学賞の贈呈式に出席した朝井まかてさん第６０回吉川英治文学賞の贈呈式が１０日、都内で開かれ、受賞者の朝井まかてさんがあいさつした。朝井さんは２００８年にデビューして以降、直木賞を受けた「恋歌」をはじめ、数々の時代小説を世に送り出してきた。今回の受賞作「どら蔵」（講談社）は、天保の世を舞台に、江戸の骨董（こっとう）商の世界に飛び込んだ大坂の道具商の放蕩（ほうとう）息子の奮闘を、軽妙な筆致