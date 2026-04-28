ものまねタレントりんごちゃんが27日までにインスタグラムを更新。近影をアップした。りんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。※写真はウィッグです」とコメント。明るい金髪のウィッグを着用した姿をアップした。口元にはピアスを光らせている。この投稿にフォロワーからは「あゆっぽい」「中島美嘉かと思った」「倖田來未かと思った」「めっちゃ痩せたね」とさまざまなコメントが寄せられている。りんごちゃ