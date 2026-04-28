iPhoneの動向予測で有名なアナリスト ミンチー・クオ氏が「OpenAIがスマートフォンを作ってるっぽい」という内容の業界分析レポートを公開した Image: Ming-Chi Kuo 2026年4月27日、iPhoneの動向予測などで有名なアナリスト ミンチー・クオ氏が「OpenAIがMediaTek・Qualcommと共同でスマートフォン用のプロセッサを開発している」というレポートを公開しました。MediaTekとQualcommは、Andro