今シーズンもトレンド継続中の「バレエシューズ」。【ZARA（ザラ）】からは、クラシカルなバレエシューズのニュアンスにスポーティな軽やかさを掛け合わせた一足が登場しています。本来のテイストを崩すことなく、装いにフレッシュなムードを添えてくれるのが魅力。フェミニンな甘めコーデを好む40代の方におすすめのアイテムを厳選したので、ぜひチェックしてみて。 大人バランスに仕上げた