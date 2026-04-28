ドウシシャは5月上旬に、カモメの羽に着想を得た独自の羽根を搭載した「Kamome」ブランドから、「Kamomefan＋c lite」をアップデートした「Kamomefan＋c lite2」を発売する。カラーは、シャンパンゴールド、シルバーの2色。公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」での価格は3万3000円。●上下左右に風を届ける新機能「Kamomefan」は、カモメの羽から着想を得て、ナカシマプロペラの技術を用いた特殊な形状の羽根を採用