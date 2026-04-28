2025年度平均の有効求人倍率は1.2倍で、3年連続で減少となりました。有効求人倍率は、仕事を求めている人1人に対し何人の求人があるかを示すものです。2025年度平均の有効求人倍率は前年度に比べて0.05ポイント下回り1.2倍で、3年連続で減少となりました。物価高や最低賃金の上昇で、企業が求人を出すのを控える動きがあったことが影響しているとみられます。一方、3月の有効求人倍率は1.18倍で、前の月を0.01ポイント下回りました