望月重良氏が井原正巳氏ら歴代レジェンドとの豪華ショットを公開した元日本代表の望月重良氏が歴代レジェンドとの豪華ショットを公開した。望月氏は静岡の名門・清水商業高から筑波大へ進み、名古屋グランパスでプロ入り。京都パープルサンガ、ヴィッセル神戸、ジェフユナイテッド市原、ベガルタ仙台、横浜FCでプレーし、日本代表にも名を連ねた。そして、SC相模原の創設者兼フェローである望月氏は自身のインスタグラムで「高