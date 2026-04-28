正しい使い方で安全な交通にするのがウインカー交差点を曲がるときや高速道路の合流などで利用する「ウインカー（方向指示器）」について、あるレーシングドライバーが「早めに点滅して下さい！」と呼びかける投稿がX（旧Twitter）で大きな反響を呼んでいます。投稿者は、国内の各レースで活躍しているプロのレーシングドライバー。【画像】超カッコイイ！ これが「斬新すぎるウインカー」です 画像で見る（38枚）自身のXで