【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、神守備→“衝撃のワンタッチ”炸裂バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、完璧な対応でカウンターを封殺した。日本代表MFの佐野海舟から始まったマインツの攻撃を、冷静な状況判断とテクニックで完全に潰している。前節に2シーズン連続35回目となるブンデスリーガ制覇を達成したバイエルン。日本時間4月25日に行われた