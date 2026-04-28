タレント壇蜜（45）が27日、都内で行われた香港映画「旅立ちのラストダンス」（アンセルム・チャン監督、5月8日公開）のトークショー付き先行上映会に参加した。香港の伝統葬祭儀式「破地獄」を通じて生と死、人の絆を描いた作品。葬儀場や遺体安置所でロケを行うなどリアリティーに徹底的にこだわった。24年に公開され、主要な映画賞レースを席巻して歴代興収NO・1の記録を樹立した。壇蜜は遺体保全や修復を行う「遺体衛生保全士