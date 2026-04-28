NHK連続テレビ小説『風、薫る』は第5週「集いし者たち」から看護学校編がスタート。りん（見上愛）や直美（上坂樹里）以外にも新顔のキャラクターたちが次々と登場する中、ちょっと芋っぽい女子学生たちとは一線を画した凛とした穏やかさと華を感じさせたのが通訳兼、寮の舎監として看護学校の生徒たちを見守る松井エイだ。 参考：玄理、『風、薫る』で英語教師役に「丁寧に大事に演じていきたいです」 看護婦