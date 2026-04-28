タガノデュードは大阪杯でメンバー最速の上がり3Fをマークして4着奮闘。充実ぶりを示した。大村助手は「元々ポテンシャルの高い馬だが、エンジンとボディーがかみ合うまでに時間がかかった。いい勝負ができると思っていたがあそこまでやれるとは」と振り返る。一気の距離延長には慎重な口ぶりだが「回数を使ってきているのでそこに期待したい」と経験豊富なキャリアを頼りとした。