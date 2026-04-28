歌舞伎俳優の尾上松也（41）が27日、東京・有楽町で映画「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」（5月22日公開）のPRイベントに出席した。1978年の第1作公開時、有楽町にあった日本劇場の外壁に飾られた巨大パネルが話題となったことから、同地はシリーズの聖地とされる。自身の聖地は、実家がある「銀座」と回答。「僕にとってふるさとの景色は銀座。どんな美しい景色を見るより、この街にいることが落ち着