ウェザーニュースの元人気キャスターで、フリーアナウンサーの檜山沙耶が２７日、自身のインスタグラムを更新。最新コスプレショットを公開した。「コスプレ／ｃｏｓｐｌａｙ」と投稿した檜山は、人気アニメ『チェンソーマン』のキャラクター・レゼになりきった姿をアップ。トレードマークの紫髪に緑の瞳、襟付きの白タンクトップにリボンが付いた衣装で、カメラ目線を決める様子を披露した。この投稿にファンからは「こ