暮らしを楽しむゲーム「どうぶつの森」の【一番くじ】が【ファミリーマート】に登場！ お馴染みのキャラやアイテムがモチーフになった雑貨が、種類豊富にお目見え。日常使いできそうなものが多く揃っています。今回はキッチンや食卓で使える、可愛いお皿 & カトラリーをご紹介。なくなる前にぜひチャレンジしてみて。 立体感のあるつくりもポイント！「まめざら」 ゲーム内のア