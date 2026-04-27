《新作》どれが出てもめちゃくちゃ可愛いーーーッ！！【一番くじ】の「あつ森グッズ」に注目♡

暮らしを楽しむゲーム「どうぶつの森」の【一番くじ】が【ファミリーマート】に登場！ お馴染みのキャラやアイテムがモチーフになった雑貨が、種類豊富にお目見え。日常使いできそうなものが多く揃っています。今回はキッチンや食卓で使える、可愛いお皿 & カトラリーをご紹介。なくなる前にぜひチャレンジしてみて。

立体感のあるつくりもポイント！「まめざら」

ゲーム内のアイテムアイコンである葉っぱの形をした豆皿。形のみならず、葉っぱの穴が空いているところもしっかりと再現されています。少し立体的なつくりで存在感もあり、食卓に置くだけで映えそう。この他には化石や、フルーツがたくさん描かれたデザインもあるので、欲しい人はぜひお見逃しなく。

スイーツを食べるのにぴったり「なんども使える！ スコップカトラリー」

ゲーム内で使えるスコップがモチーフになった、ユニークな形が可愛いスプーン。全3種類です。約11cmと小さめで、プリンなどのスイーツを食べたい時に使えそうです。どのスプーンも少し高見えするようなカラーで、気分の上がるカフェタイムが過ごせるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino