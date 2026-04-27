海の幸を持続可能に…三重県尾鷲市でマダイの稚魚が放流されました。 【写真を見る】5万4000匹のマダイ稚魚放流 2月に人工ふ化…体長約6センチ 6年後には体長40センチの立派なマダイに 三重･尾鷲湾 三重県尾鷲市では水産資源を増やすため、30年ほど前から毎年この時期にマダイの稚魚を放流しています。 市内にある尾鷲栽培漁業センターでは、ことし2月に人工ふ化して養殖した体長6センチほどの稚魚約5万4000匹が、27日尾