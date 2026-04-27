中東情勢の緊迫が続く中、エブリイでは県内への影響をシリーズでお伝えしています。きょうは「住宅業界」です。住宅の建設に必要な資材には石油から作られるものが多く、大幅な値上げや入荷の遅れなど影響が広がっています。吉田記者「こういった断熱材や外壁用の防水シート、それに家を建てるうえでは欠かせない基礎に空気を通すこちらの資材も、全て石油由来の製品です。中東情勢の緊迫化は、住宅業界に大きな影響を