日本テレビは２７日、都内の同局で定例社長会見を行った。福田博之社長は、同局情報番組「ＺＩＰ！」のスタッフが内部情報をＳＮＳで流出させた件を受け、「本事案大変重く受け止めております」と神妙な面持ちで危機感を語った。問題を巡っては、４月上旬、ＳＮＳ上で内部資料と思わしき文書が複数流出していた。流出したのは「ＺＩＰ！」出演者の名前が入った資料、シフト表、同局の入構証と見られる。福田社長は「社会人にな