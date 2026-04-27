日本テレビは２７日、都内の同局で定例社長会見を行った。福田博之社長は、同局情報番組「ＺＩＰ！」のスタッフが内部情報をＳＮＳで流出させた件を受け、「本事案大変重く受け止めております」と神妙な面持ちで危機感を語った。

問題を巡っては、４月上旬、ＳＮＳ上で内部資料と思わしき文書が複数流出していた。流出したのは「ＺＩＰ！」出演者の名前が入った資料、シフト表、同局の入構証と見られる。福田社長は「社会人になったばかりの新人スタッフ」が流出させたと明かし、「本人は深く反省しております」とした。

情報漏えいについては、「新人のみならずさまざまな研修を行っておりまして、『ＺＩＰ！』でもスタッフを含む新人スタッフに対して、４月１日にＳＮＳ情報漏えいに禁止や入構証の管理などを盛り込んだ、日本テレビ、ＺＩＰの配属者の心得に基づく研修を実施しておりました。しかしながら本事案を招いたということは、われわれの対応が十分でなかったと言わざるを得ません」と語った。

今後に向けては「現場のみならず、改めて情報管理の徹底を周知・指導するようて連絡しました。内部を含めた再点検を進めております」と話した。