ゴールデンウィーク中は、行楽日和になる日も気圧の変化に注意が必要です。特に、5月1日(金)から4日(月・祝)は、影響度「大」になる所が多いでしょう。お出かけ先の気圧予報をこまめにチェックし、頭痛、肩や首の凝り、めまい、全身の倦怠感などにご注意ください。明日28日(火)は気圧変化の影響度「中」寒暖差による疲労感などにも注意明日28日(火)は西から高気圧に覆われて、晴れる所が多いでしょう。ただ、北日本付近を低気圧