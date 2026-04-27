東京・品川区で建設作業中のクレーン車が横転し、隣りにある住宅の屋根にアームの先端が突き刺さりました。2階建て住宅にクレーン車のアームの先端が直撃し、屋根に穴が空いているのがわかります。27日午前11時半ごろ、品川区西五反田で「クレーン車が転倒している」と工事の関係者から110番通報がありました。警視庁によりますと、新築住宅の建設現場で土嚢を運んでいたクレーン車がバランスを崩して横転し、住宅の屋根にクレーン