◇NBAプレーオフ1回戦・第4戦レイカーズ96ー115ロケッツ（2026年4月26日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が26日（日本時間27日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第4戦の敵地ロケッツ戦に先発出場。得意の3Pシュートを決めるなど13得点の躍動を見せた。チームは前半からターンオーバー多発。後半も巻き返せず惨敗。今シリーズ通算3勝1敗となった。勝てば4連勝で1回戦突破が決まる第4戦。大一番でも八村はスタメン