【写真】目黒蓮『non-no』過去表紙／現在は長髪の目黒蓮／過去の様々なヘアスタイル 目黒蓮が特別版表紙を飾る『non-no』6月号が発売中。『non-no』公式SNSでは、過去の表紙ビジュアルと並べる形で最新号が紹介され、反響を集めている。 ■オールブラックから一変、春らしい爽やかなシャツスタイルに 投稿では、目黒が表紙を飾る『non-no』6月号特別版を紹介。あわせて、2023年4月号特別版の表紙ビジュアルも並べて公