5月10日から始まる大相撲夏場所の番付が27日発表されました。関取に復帰した炎鵬は十両・西の十四枚目として本場所に臨みます。▼記者「大の里らのパネルのそばに、身長167センチとひと際小さい炎鵬のパネルが2年ぶりに帰ってきました」27日、金沢駅に登場したのは炎鵬の等身大パネル。2023年夏場所をけがで途中休場し、序ノ口に転落しましたが今回関取に復帰し、十両・西の十四枚目として夏場所に挑みます。パネルの設置はおよそ2