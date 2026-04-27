NTTドコモは27日、キャッシュレス決済サービス「d払い」で5月に開催される自治体キャンペーンを発表した。 5月は、神奈川県相模原市で実施される。 5月20日～6月19日の期間中、神奈川県相模原市で自治体と連携したキャンペーンが実施される。期間中、対象店舗でd払い決済を利用すると、支払金額の最大20％分がdポイントで還元される。 還元率は、中小企業の店舗で20％、大手企業で10