【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）【映像】伊藤洋輝、“高精度スルーパス”を放つ瞬間バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、攻撃を加速させるスルーパスを通した。裏に抜ける味方にピタリと届けたパスをファンたちが絶賛している。前節に2シーズン連続35回目となるブンデスリーガ制覇を達成したバイエルン。日本時間4月25日に行われた第31節のマインツ戦ではターンオーバ