【ブンデスリーガ】マインツ 3−4 バイエルン（日本時間4月25日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、“高精度スルーパス”を放つ瞬間

バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、攻撃を加速させるスルーパスを通した。裏に抜ける味方にピタリと届けたパスをファンたちが絶賛している。

前節に2シーズン連続35回目となるブンデスリーガ制覇を達成したバイエルン。日本時間4月25日に行われた第31節のマインツ戦ではターンオーバーして試合に臨んだ。

左のセンターバックとして先発出場した伊藤は7分に見せ場を迎える。最終ラインからビルドアップしていく流れで、左の伊藤にパスが通った。すると伊藤は、左足でうまくコントロールしながら、前方の状況を確認。自身をマークしていたMFパウル・ネーベルの背後を、FWニコラス・ジャクソンが抜け出す動きを見逃さず、スルーパスを送り届け、一気に局面を打開した。

このプレーにABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「伊藤、今日いいですね！」と思わず唸る。するとファンたちもABEMAのコメント欄やSNSで「伊藤のスルーパスうまっ」「さすが伊藤」「上手すぎだろ」「冷静やな」「伊藤は最終ラインのビルドアップで中心だよな」「すごく判断が良くなったよね」「めっちゃ見えてる」と伊藤のパフォーマンスを称賛している。

この日はDFキム・ミンジェとの日韓センターバックコンビで出場。マインツの鋭いカウンターの前に前半に3失点を喫したが、後半は持ち直し、4得点で試合をひっくり返す劇的な逆転勝利を飾った。（ABEMA／ブンデスリーガ）