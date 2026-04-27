フォークシンガー松山千春（70）が26日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。退任を発表したWBC井端弘和監督の後任について予想した。退任した井端監督に対し「ベスト8突破できなかった、優勝できなかった、そういう彼にとっては重荷があったと思う。井端、それでも頑張って監督やってましたからね。これからも野球界をしっかり見ていてもらいたい」と語った。続けて「問題は次の監督が誰になるかだよ。