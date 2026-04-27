歌手の松山千春が２６日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。野球ファンの立場からＷＢＣ次期監督候補の名前をあげる一幕があった。この日、今週のニュースを紹介する中で２０日にＮＰＢエンタープライズが契約満了に伴い侍ジャパン・井端弘和監督の退任を発表したことに大の野球好きの立場から触れた松山。「そうか〜、井端、退任か。確か