歌手の松山千春が２６日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。野球ファンの立場からＷＢＣ次期監督候補の名前をあげる一幕があった。

この日、今週のニュースを紹介する中で２０日にＮＰＢエンタープライズが契約満了に伴い侍ジャパン・井端弘和監督の退任を発表したことに大の野球好きの立場から触れた松山。

「そうか〜、井端、退任か。確かにベネズエラに負けてしまってな。でも、ベネスエラが優勝したんだろ。そういった意味では恥ずかしくない成績だったけどな。やっぱりベスト８を突破できなかった。決勝まで行けなかった。優勝できなかった。彼にとっては、そういう思いがあったんだろうな。でも、これからも野球界をしっかり見ていってもらいたいなと思います」と、まず井端をねぎらうと「問題は次の監督が誰なんだだよな」と続けた。

「ちょっと考えたら原（辰徳氏）が出てくるね。あとは落合（博満氏）。性格的なこともあってね、嫌いな選手もたくさんいると思いますけど。落合にやらせてみたいなと思うところもあるし、後は金本（知憲氏）。広島から阪神に行ってなあ」と次々と具体名をあげると「ちょっとおかしい、変わったヤツがなった方が俺は逆に日本の選手が力を出してくれるんじゃないかなって気持ちがあって、ついつい、そっちの方を選んでしまいますけど」と話していた。