今回の舞台は、Qtube初上陸のスリランカ！まずは、スリランカでなぜか大人気の動画に挑戦。やってきたのは早朝の農園。朝食をかけたおもしろ動画、その内容は果物や植物を木から直接食べる、ASMR風動画。これが大バズり！出演しているのは、本物の農家さん。農園YouTuberとして活動している。まずいただくのは、お花。しかし中岡、途中で思わず吐き出してしまう。それもそのはず、生で食べても美味しくないものを、あえて美味しそ