今回の舞台は、Qtube初上陸のスリランカ！

まずは、スリランカでなぜか大人気の動画に挑戦。やってきたのは早朝の農園。

朝食をかけたおもしろ動画、その内容は果物や植物を木から直接食べる、ASMR風動画。これが大バズり！出演しているのは、本物の農家さん。農園YouTuberとして活動している。まずいただくのは、お花。しかし中岡、途中で思わず吐き出してしまう。それもそのはず、生で食べても美味しくないものを、あえて美味しそうに食べるのがウケているのだ。

続いては、スリランカで話題のスポットへ。標高1000メートルの山頂に建つ、アンブルワワタワー。だがこの塔、かなりスリリング。登ること30分、ついに頂上へ到達！

さらに、世界最大の生物を追う。その正体は、シロナガスクジラ。今回は、白いウェットスーツを着た“白・中岡クジラ”との2ショット撮影に挑む！

クジラらしさを出すため使用するのは、モノフィン。両足が一体となった足ヒレ。しかし扱いが難しく、思うようにスピードが出ない。中岡、猛特訓！なんとか潜水して泳げるレベルまで成長。

捜索の舞台は、スリランカ北東部の街・トリンコマリー。出会ったのは、およそ300頭のハシナガイルカ。“白・中岡クジラ”も出動するが、あえなく失敗。

続いて現れたのは、体長およそ13メートルのニタリクジラ。巨大ではあるが、それでもシロナガスクジラの約半分。結局、本命のシロナガスクジラは現れなかった。

ならばビーチで、おもしろ動画に再挑戦！挑むのは「吐き切りシャウトチャレンジ」。息をすべて吐き切った状態で叫ぶが、全く大きな声が出ず大盛り上がり。

海水浴帰りの男性たちにも挑戦してもらうが、やりたいことが伝わらず、まさかの企画失敗。

最後は、世界で話題のパフォーマンス動画！炎が燃えさかる2本の縄を使ったジャンプに挑戦。協力してくれるのは、ファイヤーパフォーマンス集団「パールガマ・ギニケリ」の皆さん。今回はショーに混ざり、ファイヤーダブルダッチを披露のはずが、まさかのダブルダッチができないことが判明。

急遽、大縄跳びに変更。縄の中心にオイルを染み込ませ、点火！

本番スタート。中岡がラストを飾る。見事大縄跳び10回成功！さらに“ダブルダッチ風”シングルダッチにも挑戦。

以上、ロッチ中岡のQtubeでした！