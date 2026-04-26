音楽プロデューサーの小室哲哉（67）が大分県で開催され、自身も出演した音楽フェス「ジゴロック2026 supported byニカソー」の今後の発展に期待を込めた。26日に前日に続いてイベント2日目のステージに登場。あいにくの雨模様となる中、元モーニング娘。後藤真希（40）らとコラボレーションするなどして盛り上げた。初回から3年連続の出演で、前日25日は所ジョージやとんねるず木梨憲武、演歌歌手田中あいみのユニットとのコラ