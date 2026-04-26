【その他の画像・動画等を元記事で観る】 いよいよ最終話を迎えるドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』Season2。その見どころを篠原涼子、ジェシー、藤木直人が語るコメントが到着した。 ■篠原「こずえの変貌ぶりに驚いてもらいたい」 自分にも他人にも厳しく生きてきた勤勉な女刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、父親を殺害した強盗殺人と放火の容疑で拘置所に移送されてきた日下怜治（