日本テレビ系列で現在放送中の、志尊淳主演『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分〜）。第3話「住む世界の違う人」が4月26日（日）に放送予定です。【写真】桃子の記憶がすり替わった理由を知った、ミンソクの決断は…幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照。後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年