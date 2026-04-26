淡路島の海辺が、映画と音楽、人々の笑顔に包まれた。国内最大級の野外映画祭として知られる「うみぞら映画祭」の10周年セレモニーが24日、兵庫県洲本市の大浜海水浴場で開かれ、俳優の水谷豊らが登壇。水谷自らが監督、主演する新作映画の初上映も行われ、集まった大勢の人々は波音を聞きながらイベントを楽しんだ。「うみぞら映画祭2026」会場の様子（2026年4月24日、兵庫県洲本市）（C）Trysome Bros.同映画祭は淡路島の海