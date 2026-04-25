去年11月に大規模な火災に見舞われた大分市佐賀関の神社で25日、春の大祭が行われ、神輿が被災地を練り歩きました。 およそ1300年の歴史を持つ大分市佐賀関の椎根津彦神社では毎年4月24、25日の2日間に春の大祭を開いています。神社で行われた神事では、宮司が地域の安寧と火災からの復興を祈願しました。このあと、白装束に身を包んだ氏子らの手で神輿が被災した地域を巡行。25日は、火災により通行止めが続いている田中地区の道