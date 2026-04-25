スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が24日（日本時間25日）、NCAAのホームでのフロリダステイト大戦に「3番・一塁」で先発出場。前戦まで3試合連続本塁打を放っている佐々木だが、この日は4打席目まで無安打3三振に終わっている。3打席目まで先発の左腕投手に空振り三振、空振り三振、一飛。7回裏の4打席目は一死満塁のチャンスで打席に入り、右投手相手に2ストライクを取られたあとも粘ったが、最後は見逃し三振に打