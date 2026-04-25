ライアンエアーは、空港でのチェックインと手荷物預け入れの締め切り時刻を繰り上げる。現在は出発時刻の40分前を締め切り時刻としているところ、11月10日から60分前に前倒しする。ライアンエアーでは、利用者が保安検査と出国審査を通過する時間を十分に確保するためとしており、全空港が対象となる。また、自動手荷物預け機の設置も拡大し、10月までに95％以上の空港に設置する見通し。アプリと統合しており、タグの印刷や預け入