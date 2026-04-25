ソフトバンクに不測の事態だ。ロベルト・オスナ投手（３１）とダーウィンゾン・ヘルナンデス投手（２９）が２５日、同日に行われるロッテ戦（熊本）のベンチ入りメンバーから外れることになった。２人は午後１時開始のゲームに合わせて球場入りしたが、その後に体調不良を訴えた模様。オスナは試合前練習に姿を現さず、ヘルナンデスは早々に練習を切り上げ、ともに熊本市内の病院を受診した。現時点では、２６日に鹿児島で行わ