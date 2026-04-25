今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【VOICEROID探鳥】結月ゆかりの生き物観察第二回『カルガモ』』というあみづき823さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）結月ゆかりの生き物観察第二回の主役はカルガモ。 前回に引き続き今回も鳥類でした。 そろそろ暖かくなってきた季節、冬眠から目覚めた生き物もいるはずです。 なので、次回は爬虫類か両生類の回にしましょかね・・・（暫定）少し汗ばむほ