エレクトロニック・サービス・イニシアチブは2月5日に、米HeroDevsとNever-Ending Support for Open Sourceに関する販売代理店契約を締結した。●レガシー環境を安全に利用し続けることを可能にする延長保守サービス同社は2000年から、オープンソース製品を活用したシステム開発・セキュリティーコンサルティング・ソースコード検査などを提供しており、2008年以降はPHPの延長保守サービスを展開する。現在は、PHP 5.4〜8.1を