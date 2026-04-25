東日本高速道路（NEXCO東日本）関東支社の公式Xアカウントが2026年4月24日、東京湾アクアライン下り線の「海ほたるパーキングエリア」を一時閉鎖したことを発表し、SNS上で大きな反響を呼びました。発表によると、同日22時40分から、「改造車両等の集合行為」への対応を目的として海ほたるPAを閉鎖。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】サービスエリア・パーキングエリア内での「集会行為」は禁止されており、一