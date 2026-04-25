日本時間4月26日（日）に香港のシャティン競馬場で行われるクイーンエリザベス2世カップ（G1）の出馬表が発表された。●クイーンエリザベス2世カップ（G1）第9R：3歳上・芝2000m発走予定時刻：日本時間 4月26日(日) 17:55（現地時間 16:55）JRA発売レース・出走予定日本馬ジューンテイク（牡5・栗東・武英智）ジョバンニ（牡4・栗東・杉山晴紀）マスカレードボール（牡4・美浦・手塚貴久）【天皇賞・秋】神の手ルメール！マスカ