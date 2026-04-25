吉野家では、約2万人いる従業員の中で「最もうまい牛丼」を提供する達人を選ぶ「肉盛り実技グランドチャンピオン大会」を50年近く開催している。グランドチャンピオンが身に着けた技術とはどんなものか？そして、その味わいとは？2025年度のチャンピオンに取材を敢行。覆面で実食調査も行い、「最もうまい牛丼」の味の秘密に迫った。【前編記事】『吉野家公認「日本一牛丼がうまい店」が豊洲にあった…噂の有楽町超え？半世紀