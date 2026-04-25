お笑いタレント、もう中学生（43）が24日、都内で恐竜ライブ「DINO SAFARI」公開ゲネプロに出席した。3月25日にテレビ番組でモデル恵理（32）との結婚を発表して初めての公の場で、プロポーズは2月5日と明かした。婚約指輪は購入前で「段ボールで作った指輪を河川敷で、段ボールネタを披露する形。最後にペロっとめくって『結婚してください』と」。居合わせた市民ランナーから拍手で祝福される“公開プロポーズ”になったという。