【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』にて、2週連続で『名探偵コナン』を深掘り。4月25日は後編を放送する。 ■ちゃんみなが今回もスタジオに登場 劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が絶賛公開中で、テレビアニメ放送30周年を迎えた国民的人気アニメ『名探偵コナン』。番組では、幅広い世代から人気を