佐久間大介、日村勇紀、ちゃんみなが、コナンの深すぎる世界に感激！「泣ける、今でも」（ちゃんみな）

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』にて、2週連続で『名探偵コナン』を深掘り。4月25日は後編を放送する。

■ちゃんみなが今回もスタジオに登場

劇場版第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が絶賛公開中で、テレビアニメ放送30周年を迎えた国民的人気アニメ『名探偵コナン』。番組では、幅広い世代から人気を集める『名探偵コナン』の魅力を先週に引き続きさらに深掘りしていく。

前回は、登場人物たちの胸キュンシーンや、女性ファンの心を掴むイケメンキャラクターたちを紹介してきたが、後編となる今回は、名探偵コナンの魅力をより奥深く紹介していく。

前回の放送で、名探偵コナンの知識が皆無であることが判明した日村だが、徐々に名探偵コナンの魅力に気づき始めたようで、「やったー！ 後半だ！」と、はじめからテンション高め。

名探偵コナンの魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”のひとり目は、小学生のときから名探偵コナンにどっぷりハマり、友達にオリジナルの名探偵コナンクイズを出題していたという声優の竹達彩奈。ふたり目は幼少期の趣味が、名探偵コナンのテレビアニメを1話から最新話まで繰り返し見ることだったという乃木坂46の菅原咲月が引き続き担当。

そして前回に引き続き、名探偵コナンファン歴15年のアーティスト・ちゃんみなが、スペシャルゲストとしてスタジオに登場する。

なぜこんなにも人気を集めているのか？ 今回は、心にしみる名シーンや、キャラクターたちのグッとくる名言を紹介しつつ、その魅力をさらに掘り下げる。

■「このとき、私もうビックリ仰天」ちゃんみなが胸熱シーンを紹介

名探偵コナンに関する様々なVTRを見ながら、

1.ファン大号泣！ 何度見ても泣ける名シーンの数々

2. キャラクターから学ぶ“深すぎる”名言たち

というふたつの推しポイントを解説していく。

ちゃんみなは“推し”のキャラクターであるキュラソーに扮し、左右で瞳の色が異なるオッドアイのメークを再現。そのあまりのクオリティの高さに、サクヒムは「こんなに似る人いるの？」「すごいっすね」と驚きを見せる。

そんなキュラソーの切なすぎる名シーンをスタジオで鑑賞。ちゃんみなは「泣ける、今でも」といい、この感動シーンに深く心打たれ、思わず涙を浮かべる場面も。

さらにちゃんみなが「このとき、私もうビックリ仰天」といい、映画館で衝撃のあまり思わず悲鳴を上げたという、FBI捜査官・赤井秀一の胸熱シーンも紹介。

名シーンに加え、名探偵コナン作品ならではの深すぎる名言も紹介。コナンの元の姿である工藤新一が悪人に放ったひと言に、佐久間は「言われないと気づけなくないっすか、こういうのって。言語化されないと」「それを教えてくれるっていう」と感銘を受けていた。

最後は、ファンでも苦戦するようなコアな名探偵コナンクイズに一同挑戦。序盤は不利だった日村が、最後の最後に覚醒し、奇跡を起こす!?

こうして名探偵コナンのさらなる魅力を知ったサクヒム。はじめは何も知らなかった日村だが、最終的に名探偵コナンは“推し”となったのか!?

放送後は、TVerにて地上波未公開シーンを含む特別版が無料配信される。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

04/25（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/